Fregattenkapitän Sebastian Rades ist der neue Kommandeur des Logistikbataillons 171 in der Clausewitz-Kaserne in Burg. Die Lage in Europa hält er für ernst. Wie würde er dennoch junge Leute davon überzeugen, zur Bundeswehr zu gehen?

Burg - Krieg in der Ukraine, Diskussion um die Wehrpflicht in Deutschland - die Lage ist so ernst wie schon lange nicht mehr. Im Gespräch mit der Volksstimme erklärt der neue Kommandeur des Burger Logistikbataillons 171, Fregattenkapitän Sebastian Rades, seine Sicht auf die Dinge und was er jetzt von der jungen Generation verlangt.