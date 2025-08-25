Die Simson-Schwalbe hat absoluten Kult-Status und ist beliebt wie eh und je. Josef Wichmann aus Reesen bei Burg hat ein Modell aus dem Jahr 1980 aufgearbeitet und fliegt mit dem „Vogel“ gern über die Straßen.

Echte Freiheit auf zwei Rädern: Warum Josef Wichmann aus Reesen eine DDR-Schwalbe aufpoliert hat

Zwei, die gern gemeinsam tüfteln: Josef Wichmann auf seiner Schwalbe und Vater Jens auf einer S 51 – natürlich fahrbereit.

Reesen. - Einmal durchtreten – und Josef Wichmann lächelt. Der Vogel ist startklar. Genauer gesagt – die Schwalbe, das Schmuckstück in der Werkstatt von Familie Wichmann in Reesen. Der 16-Jährige setzt den Helm auf und gibt Gas. Die Freude über die kleine Spritztour Richtung Grabow ist ihm anzusehen.