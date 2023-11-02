In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 29. bis 31. August ein umfangreiches Programm.

Insel der Jugend: "College Kids" feiern am 29.8. ab 18 Uhr mit Musik quer Beet und freiem Eintritt auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Extravagante Outfits - es gibt auch eine Garderobe - sind am 30.8. ab 20 Uhr bei Kinktopya gefragt. Zielgruppe sind Kinkster, Hedonisten, Fetischliebhaber und Raver. Es gilt ein Dresscode.

Sudenburger Biergarten: Mit Livemusik wird am 29.8. ab 18 Uhr ein Italienischer Abend im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager Straße/Walmbergsweg gefeiert. Am 30.8. steht ab 18 Uhr die Ü30-Open-Ait-Disco mit DJ Henne auf dem Plan. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 29.8. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Am 30.8. feiert DJ Alex Ninow ab 19 Uhr mit den Besuchern die "Ü30 Party". Für den 31.8. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt zu den Abenden ist frei

Datsche: Am 29.8. beginnt um 19.30 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 die 101. Ausgabe von „Schwarzes Gold“, bei der Besucher bis zu drei Schallplatten mitbringen, ihre Lieblingsstücke vorstellen und gemeinsam neue Musik entdecken können. Für den 31.8. steht der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" ist für den 29.8. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, geplant. Am 30.8. ab 23 Uhr legt DJ Steffen Marlow Pop, House und Party-Classics auf.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 bricht im MoaBeat am 29.8. ab 23 Uhr die "Moabeat Night" mit DJ Stif Mayer an. Für den 30.8. steht die "Single Party" mit DJ HNS im Kalender.

Prinzzclub: Für "Sweat" sorgt DJ Alex Martura mit Black, Hip-Hop und Urban Latin am 29.8. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Pop Hits Only verspricht "Shake it of" mit DJ Hoff am 30.8. ab 23 Uhr.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt am 30.8. um 18 Uhr. Ab 23 Uhr folgt die Party "Never stop". Drinnen legen M. Dop, Mislaw und Pernow auf, draußen ist Tom. auf dem Sonnendeck mit von der Partie.

Festung Mark: Eine "Baracke Revival Party" wird am 30.8. in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert. Los geht's um 20 Uhr in Luises Garten im Freien, um 22 Uhr geht es weiter im Gewölbe.

MAW: Zwölf Stunden Party beginnen am 30.8. im MAW in Haus 142a auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65 bis 91 unter dem Titel "Schicht im Werk". Auf dem Hof legen ab 20 Uhr Hand aufs Hertz, Raigeki 108, Noetik, Hagen Moldenhauer, Sequence und Kansei sowie Wer ist CRS aus, drinnen sorgen Mascha Roth, Red Sunday und Noxariabeats für die Musik.

Idol: Eine Ü30-Party steht für das Idol am 30.8. im Kalender. Beginn ist um 21 Uhr im Rennebogen 177.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.