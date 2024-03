Straßenbau Edeka-Markt im Norden von Burg bei Magdeburg über Umleitung erreichbar

Der Ausbau der Holzstraße in Burg bei Magdeburg zwingt zu mehreren Umleitungen. Das betrifft auch den Edeka-Markt in Nord. Wie die Verkaufseinrichtung am besten zuerreichen ist.