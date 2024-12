Pinke einkaufskörbe statt smartphone Supermarkt als Dating-Portal: In diesen Edeka-Märkten können sich Singles jetzt verlieben

Dating-Portale wie Tinder boomen, doch es geht auch anders: In einzelnen Edeka-Märkten in Sachsen-Anhalt, darunter der neue Supermarkt in Burg, können Dating-Hungrige nun per Einkaufskorb auf die Suche gehen. Mit Erfolg?