Eierdiebe und Hühnermörder haben es im Jerichower Land auf mobile Hühnerställe abgesehen

Loburg/Vehlitz - Morgens um zehn in Deutschland fällt die Klappe. Auch in den Nussbaumplantagen bei Loburg im Landkreis Jerichower Land. Dann nämlich öffnen sich hier die Luken der mobilen Hühnerställe des Familienbetriebes „Unser Ei“ und lauter Federvieh flattert aufgeregt ins Freie. Dann beginnt das Scharren und Picken auf der Wiese. So also sehen glückliche Hühner aus. Die Betreiber haben allerdings Ärger.