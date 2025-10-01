Es erfordert mit viel Mut, die eigene Familiengeschichte, geprägt von Suchtkrankheiten, öffentlich zu erzählen. Anja Schönfelder macht in ihrem neuen Buch „Axel – Ein Leben als Alkoholiker“ genau das.

Ein Mann trinkt Wein aus einem Weinglas. Um Alkoholabhängigkeit geht es in dem neuen Buch von Autorin Anja Schönfelder.

Burg. - Wie fängt man neu an, ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen? Im besten Fall, in dem man aus ihr lernt. Genau das schildert Autorin Anja Schönfelder in ihrem Buch „Axel – Ein Leben als Alkoholiker“, aus dem sie am 2. Oktober im Benvivo-Kulturturm liest.

In dem Buch geht es um ihren Vater, der selbst lange Zeit mit der Alkoholabhängigkeit kämpfte. Ihm gelang es, mit viel Willenskraft, seinem Leben eine neue Wende zu geben. Schließlich half er selbst Betroffenen, um einen Weg aus der Sucht zu finden.

Buch über Alkoholabhängigkeit: Eigenes Familienschicksal aufgeschrieben

Darüber hinaus liefert Schröder bei der Lesung selbst Einblicke, wie das Buch entstanden ist und wie sie sich gefühlt hat, durch all dei Emotionen, die mit der Suchterkrasnkugn ihres Vater einhergingen, noch einmal zu durchleben. Alle Menschenfreunde erwartet also ein sehr persönlicher Abend mit einer Frau, die mit viel Mut ihre eigene Familiengeschichte aufgeschrieben hat.

Neben ihrer Autorentätigkeit arbeitet Schönfelder seit 25 Jahren als Mediengestalterin. Seit Ende 2021 als Freelancerin für Agenturen und eigene Kunden bundesweit.

Beginn der Lesung ist am Mittwochabend um 18 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch unter