Die Magazinstraße in Schönebeck-Frohse soll nach vielen Jahren der Hoffnung nun ausgebaut werden soll. Noch 2025 werden die Planungen ausgeschrieben. Auch zum Baubeginn gibt es eine Information.

Blick in die Magazinstraße: Das authentische Flair der Straße gefällt nicht allen. Jetzt soll 2027 oder 2028 ausgebaut werden.

Frohse. - So nah vor dem Ziel, dass die Magazinstraße in Schönebeck-Frohse ausgebaut wird, waren die Anwohner noch nie. Wenngleich das Projekt seit Jahren im Haushalt der Stadt eingestellt ist, begonnen wurde es nie. Das soll sich jetzt ändern.