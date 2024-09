Um die Killmey-Stauanlage in der Ihle in Burg zu erhalten, zieht die Stadt die letzte Karte. Auch der Stadtrat stimmt einstimmig für den Weg zum Gericht.

Ein Fall fürs Gericht: Warum die Stadt Burg gegen den geplanten Abriss des Ihle-Wehres an der B1 klagen will

Philipp Stark, Clemens Engel, Sonnhild Noack, Peter May und Frank Krzenciessa auf dem Killmey-Wehr.

Burg. - Es hat sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet und trifft nun auf breite Zustimmung – die Klage der Stadt Burg gegen die Genehmigung des Landesverwaltungsamtes zum Abriss des so genannten Killmey-Wehres in der Nähe der Wasserstraße. Auch der Stadtrat hat für diesen Weg einstimmig votiert – ohne Diskussionen.