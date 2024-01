Weniger als die geplanten fünf Prozent der Gemeindefläche sollen in Möser für Freiflächen-Photovoltaik ausgewiesen werden. Jetzt beginnt die politische Beratung.

In der Gemeinde Möser gibt es bereits in Körbelitz eine Freiflächen-Photovoltaikanlage.

Möser. - Voraussichtlich Mitte Januar startet im Bauausschuss des Gemeinderates Möser die langerwartete Diskussion der Stellungnahmen zum Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Möser. In der Regel locken Begriffe wie „Stellungnahmen“ und „Flächennutzungsplan“ kaum jemanden hinter dem Ofen hervor. In Möser ist das anders, weil laut Vorentwurf fünf Prozent der Gemeindefläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen genutzt werden sollten. Das hatte großen Unmut ausgelöst. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet und eine sehr erfolgreiche Unterschriftensammlung durchgeführt. Den daraus resultierenden Einwohnerantrag erkannte der Gemeinderat zwar aus formellen Gründen nicht an, sicherte aber zu, viele Inhaltspunkte aufzugreifen.