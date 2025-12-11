Letztes Laub abtransportiert Einbruch der Winterzeit: Worauf sich Anwohner in Biederitz nun einstellen müssen
Mit dem Ende der Herbstzeit stellt der Bauhof in Biederitz nun auf Winterdienst um. Was sich dadurch für die Anwohner in der Gemeinde ändert.
11.12.2025, 07:28
Biederitz. - Nach den Ausläufern des Herbsts - auch wenn das Wetter aktuell nicht den Anschein macht - steht die kalte Jahreszeit wieder vor der Tür. In der Gemeinde Biederitz stellt der Bauhof nun auf Wintermodus um. Was das bedeutet und worauf sich Anwohner jetzt einstellen müssen.