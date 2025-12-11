Mit dem Ende der Herbstzeit stellt der Bauhof in Biederitz nun auf Winterdienst um. Was sich dadurch für die Anwohner in der Gemeinde ändert.

Einbruch der Winterzeit: Worauf sich Anwohner in Biederitz nun einstellen müssen

Biederitz. - Nach den Ausläufern des Herbsts - auch wenn das Wetter aktuell nicht den Anschein macht - steht die kalte Jahreszeit wieder vor der Tür. In der Gemeinde Biederitz stellt der Bauhof nun auf Wintermodus um. Was das bedeutet und worauf sich Anwohner jetzt einstellen müssen.