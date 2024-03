Einbrecher erfolglos beim Netto-Markt in Lostau, Scheibe beschärdigt, dritter Vorfall nach Biederitz und Jerichow in den letzten Wochen im Jerichower Land

Burg/Genthin. - Die Hinweise verdichten sich, dass bei den Supermarkt-Einbrüchen in den letzten Tagen im Jerichower Land eine überregional aktive Einbrecherbande am Werke ist. Nach Vorfällen in Heyrothsberge, Jerichow, Lostau und dann Wolmirstedt in der Börde wurde ein weiterer Fall bekannt: Auch aus Havelberg (Kreis Stendal) wurde der Einbruch in einen Supermarkt vermeldet. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag.

Die zeitlich dichte Folge von Einbrüchen in die Supermärkte im Jerichower Land und in den beiden Nachbarkreisen lässt eine Bande und organisiertes Vorgehen vermuten.

Polizei äußert sich nicht offiziell

Nach Volksstimme-Informationen hält das die Polizei für möglich. Mit offiziellen Verlautbarungen hält sich die Polizei trotz Nachfragen bisher zurück.

In drei Fällen waren die Täter übers Dach eingestiegen. In Lostau schlug der Einbruch fehl, Schaden wurde überall angerichtet, teils erheblich.