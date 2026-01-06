Wo heute ein Optiker ist, wurden früher Milchshakes geschlürft. Die Milchbar in der Breite 10 war mehr als ein Lokal – sie war ein Stück Heimat. Zerbster erzählen über Eis, Kino und erste große Gefühle.

Eis und erste große Gefühle: Die Zerbster Milchbar zu DDR-Zeiten

Welche Adresse haben wir gesucht - die Zerbster hatten natürlich die richtige Antwort parat.

Zerbst - 'Wo stand diese Milchbar?', haben wir im Heimaträtsel gefragt und Sie haben prompt geantwortet. Das Telefon klingelte in einer Tour - und Sie haben uns die schönsten Geschichten aus Ihrer Kindheit und Jugend zu dieser Milchbar und der Gegend drumherum erzählt. Dafür schon mal ein dickes „Dankeschön“ an dieser Stelle.