Traditionshaus für Luxusmode Familienbetrieb mit Ambitionen: Was sich bei Papenbreer in Magdeburg tut

Seit drei Jahrzehnten ist das Modehaus Papenbreer eine feste Größe in Magdeburg. Jetzt überrascht das Unternehmen mit einem strategischen Schritt.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 07.01.2026, 20:07
Das Modehaus Papenbreer ist seit über 30 Jahren in Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Wer in Magdeburg Luxusmode sucht, könnte im Modehaus Papenbreer fündig werden. Seit über 30 Jahren gehört der Familienbetrieb zu den großen Ankergeschäften am nördlichen Breiten Weg. Nun gibt es überraschende Neuigkeiten.