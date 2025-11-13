Die Tage im November in Burg sind mit einem Auf und Ab der Temperaturen verbunden. Besonders Autos stehen dabei im Fokus. Aber anders, als Autofahrer denken.

Blick auf ein Auto in Burg, dessen Frontschutzscheibe vereist ist.

Burg - Dichte Wolken, frostige Temperaturen: In Burg bei Magdeburg zeigt sich der Herbst von seiner kalten Seite. Besonders Autofahrer merken dies in den Morgenstunden.

Denn da heißt es „Eiskratzer raus und Scheibe freikratzen“. Bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad Celsius schlägt sich Luftfeuchtigkeit von außen auf die Autoscheiben nieder und gefriert. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten beim Losfahren, muss die Vereisung entfernt werden.

Herbst in Burg mit frostigen Temperaturen und vereisten Scheiben von Autos

Das geschieht teilweise auch sehr kreativ, wie sich nun zeigt. Hier und da finden sich einige Botschaften auf den Autoscheiben wieder, wie zum Beispiel in Herzform. Oder als „Guten Morgen“-Gruß in Wort oder Smiley-Symbol.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, nur beschädigt werden sollte der Untergrund sprich die Scheibe nicht.