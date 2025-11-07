So kommen Kunden an Bargeld Umzug nach Magdeburg geplant: Zeitplan für das Aus der Deutschen Bank in Burg steht fest
Im Mai 2025 hat die Deutsche Bank gravierende Änderungen in Burg angekündigt. Die Filiale in Burg wird geschlossen und nach Magdeburg umziehen. Was sich für Kunden ändert und wie sie an Bargeld kommen.
07.11.2025, 06:08
Burg - Die Filiale der Deutschen Bank in Burg steht vor dem Aus. Der Auszug aus dem Objekt in der Innenstadt steht fest, der Umzug nach Magdeburg bevor. Was Kunden nun wissen müssen.