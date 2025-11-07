weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. So kommen Kunden an Bargeld: Umzug nach Magdeburg geplant: Zeitplan für das Aus der Deutschen Bank in Burg steht fest

Im Mai 2025 hat die Deutsche Bank gravierende Änderungen in Burg angekündigt. Die Filiale in Burg wird geschlossen und nach Magdeburg umziehen. Was sich für Kunden ändert und wie sie an Bargeld kommen.

Von Marco Papritz 07.11.2025, 06:08
Blick auf die Filiale der Deutschen Bank in Burg, die an der Schartauer Straße zu finden ist. Nun steht fest, wann sie geschlossen wird.
Blick auf die Filiale der Deutschen Bank in Burg, die an der Schartauer Straße zu finden ist. Nun steht fest, wann sie geschlossen wird. Foto: Marco Papritz

Burg - Die Filiale der Deutschen Bank in Burg steht vor dem Aus. Der Auszug aus dem Objekt in der Innenstadt steht fest, der Umzug nach Magdeburg bevor. Was Kunden nun wissen müssen.