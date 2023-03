Hunde Elsa und Flitzi in Demenz-WG zu Gast in Gommern

Gommern - Seit Januar sind Elsa und Flitzi, zwei tibetanische Tempelhunde, regelmäßig in der Mobilisierungsstunde der DRK-Senioren- und Demenz-WG zu Gast. In einem Pilotprojekt in mehreren seiner Einrichtungen will der DRK-Regionalverband Magdeburg/ Jerichower Land Erfahrungen sammeln, wie Tiere sich bei regelmäßigem Kontakt zu Senioren auswirken.