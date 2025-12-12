weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Engagement im Harz: So kämpfen Halberstädter Gymnasiasten für ihren großen Abschlussball

Engagement im Harz So kämpfen Halberstädter Gymnasiasten für ihren großen Abschlussball

Klausuren, Tests, Hausaufgaben – und „nebenbei“ noch einen großen Ball vorbereiten: Der Abiturjahrgang 2026 des Halberstädter Gymnasiums Martineum engagiert sich für den Abiball. Und geht dafür auch ungewöhnliche Wege.

Von Sabine Scholz 12.12.2025, 15:15
Charlotte Koch kümmert sich im Abiballkomitee des Martineums Halberstadt um die Finanzen.
Charlotte Koch kümmert sich im Abiballkomitee des Martineums Halberstadt um die Finanzen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Klingt einfacher, als es ist. Neben Schultagen, die locker mal nach zehn Unterrichtsstunden noch jede Menge Hausaufgaben mit sich bringen, einen Abschlussball vorzubereiten, fordert Ideen, Zeit – und Jugendliche, die den Überblick behalten. So wie die Halberstädterin Charlotte Koch.