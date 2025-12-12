Klausuren, Tests, Hausaufgaben – und „nebenbei“ noch einen großen Ball vorbereiten: Der Abiturjahrgang 2026 des Halberstädter Gymnasiums Martineum engagiert sich für den Abiball. Und geht dafür auch ungewöhnliche Wege.

So kämpfen Halberstädter Gymnasiasten für ihren großen Abschlussball

Charlotte Koch kümmert sich im Abiballkomitee des Martineums Halberstadt um die Finanzen.

Halberstadt. - Klingt einfacher, als es ist. Neben Schultagen, die locker mal nach zehn Unterrichtsstunden noch jede Menge Hausaufgaben mit sich bringen, einen Abschlussball vorzubereiten, fordert Ideen, Zeit – und Jugendliche, die den Überblick behalten. So wie die Halberstädterin Charlotte Koch.