Engagement im Harz So kämpfen Halberstädter Gymnasiasten für ihren großen Abschlussball
Klausuren, Tests, Hausaufgaben – und „nebenbei“ noch einen großen Ball vorbereiten: Der Abiturjahrgang 2026 des Halberstädter Gymnasiums Martineum engagiert sich für den Abiball. Und geht dafür auch ungewöhnliche Wege.
12.12.2025, 15:15
Halberstadt. - Klingt einfacher, als es ist. Neben Schultagen, die locker mal nach zehn Unterrichtsstunden noch jede Menge Hausaufgaben mit sich bringen, einen Abschlussball vorzubereiten, fordert Ideen, Zeit – und Jugendliche, die den Überblick behalten. So wie die Halberstädterin Charlotte Koch.