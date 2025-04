Verordnung ist Verordnung: Das spüren Einwohner von Niegripp, die zum Osterfest ein Brauchtumsfeuer entzünden wollten. Doch die Burger Bürokratie gebietet keine Ausnahmen. So groß ist die Enttäuschung.

Enttäuschung zum Osterfest in Niegripp: Warum die Stadt Burg nicht jedes Osterfeuer erlaubt

Auch für Ostern gilt in Burg: Brauchtumsfeuer, wie hier, müssen öffentlichen Charakter haben.

Burg. - Es gibt nichts, was nicht geregelt wird. Im Großen wie im Kleinen in Burg und den Dörfern. Können wir darauf stolz sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall vereint die Bürokratie eine Fülle von Vorschriften, Verordnungen, Satzungen, Gesetzen, und, und, und. Und die regeln natürlich auch, was zum Osterfest erlaubt und nicht erlaubt ist.