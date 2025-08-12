weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Erneuerbare Energien: Mehr Windkraftanlagen in Gommern?

erneuerbare energien bieten zündstoff Kurswechsel bei Windkraftanlagen? Darum brodelt es in Gommerns Ortschaftsräten

Droht nach dem PV-Streit der nächste Konflikt? Gommern plant, das Windgebiet bei Nedlitz, Karith-Pöthen und Vehlitz zu erweitern und auch Repowering zu ermöglichen. 2011 hatte der Stadtrat genau dem einen Riegel vorgeschoben. Was nun?

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 12.08.2025, 17:00
Windräder zwischen Nedlitz, Karith-Pöthen und Vehlitz: Die Stadt plant, Repowering zuzulassen, was größere Windräder bedeuten würde.
Windräder zwischen Nedlitz, Karith-Pöthen und Vehlitz: Die Stadt plant, Repowering zuzulassen, was größere Windräder bedeuten würde. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - In den kommenden Tagen könnten hitzige Diskussionen auf die Ortschaftsräte von Nedlitz, Karith-Pöthen und Vehlitz sowie die Stadtverwaltung zukommen. Denn ein Vorschlag der Stadt Gommern – eine sogenannte Beschlussvorlage – sieht vor, einen bisherigen Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2011 aufzuheben.