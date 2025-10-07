Eine Seilbahn auf dem Glindenberger Spielplatz wird seit fast zwei Jahren vermisst. Nun gibt es endlich Ersatz. Freuen kann sich auch Mose.

Daran hat fast keiner mehr geglaubt: Seilbahnen kommen

Das wird die Kinder in Mose und Glindenberg freuen

Wolmirstedt. - Immer wieder wurde der Aufbau-Termin verschoben, doch nun ist ein Team in Glindenberg und in Mose angerückt und hat auf beiden Spielplätzen eine Seilbahn errichtet. In Glindenberg wird damit die alte ersetzt, die aus Holz bestand und aus Sicherheitsgründen im Januar 2024 abgebaut werden musste.