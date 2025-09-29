Erntedankfest steht im Zeichen des Dorfkruges. Landespolitiker Markus Kurze bescheinigt den Organisatoren ein „pulsierendes Dorfleben“.

Erntedankfest in Stegelitz: Warum die Königin nach drei Jahren abtritt

Die Kita Stegelitz eröffnete das Erntedankfest mit einem herbstlichen Programm.

Stegelitz. - Eine echte Krönungszeremonie erlebten am vergangenen Samstagvormittag die Besucher des diesjährigen Erntedankfestes von Stegelitz. Nach drei Jahren Amtszeit war es für die amtierende Erntekönigin Meike Sanftenberg nun an der Zeit, dieses königliche Amt weiterzugeben.