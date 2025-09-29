weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Erntedankfest in Stegelitz: Königin tritt nach drei Jahren ab

junge nachfolgerin gefunden Erntedankfest in Stegelitz: Warum die Königin nach drei Jahren abtritt

Erntedankfest steht im Zeichen des Dorfkruges. Landespolitiker Markus Kurze bescheinigt den Organisatoren ein „pulsierendes Dorfleben“.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 29.09.2025, 10:59
Die Kita Stegelitz eröffnete das Erntedankfest mit einem herbstlichen Programm.
Die Kita Stegelitz eröffnete das Erntedankfest mit einem herbstlichen Programm. Fotos: Stephen Zechendorf

Stegelitz. - Eine echte Krönungszeremonie erlebten am vergangenen Samstagvormittag die Besucher des diesjährigen Erntedankfestes von Stegelitz. Nach drei Jahren Amtszeit war es für die amtierende Erntekönigin Meike Sanftenberg nun an der Zeit, dieses königliche Amt weiterzugeben.