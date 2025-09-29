Erneut hat der Tourismusverband Sachsen-Anhalt die besten Ferienunterkünfte und Hotels im Jerichower Land und Magdeburg ausgezeichnet. Gleich dreimal durften Unternehmer im Jerichower Land jubeln.

Große Freude in Genthin: Das beste Hotel im Jerichower Land steht in der Kanalstadt

Burg. - Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt (LTV) hat erneut die regionalen „Gästelieblinge 2024“ für die Stadt Magdeburg sowie die Urlaubsregion Mittelelbe im Rahmen der Magdeburger Touristiklounge auf der MS Sachsen-Anhalt der Magdeburger Weiße Flotte GmbH ausgezeichnet. Erneut durften sich Unternehmer aus dem Jerichower land freuen.

So durfte sich die „Pension Elisabeth“ in Prödel zum zweiten Mal in Folge über den Sieg in der Kategorie Pension/Gasthof freuen. Auch "Dein Lieblingsplatz“ gewann erneut in der Kategorie Ferienwohnung. Und es gab auch einen Premierensieger: In der Urlaubsregion Mittelelbe hat in der Kategorie Hotel erstmalig das Hotel & Restaurant Stadt Genthin den ersten Platz erreicht.

Die besten Hotels im Jerichower Land und Magdeburg

Für die Stadt Magdeburg gewann in der Kategorie Hotel zum dritten Mal in Folge das Hotel am Ring Magdeburg, in der Kategorie Pension/Gasthof konnte sich die City-Pension Magdeburg zum insgesamt zweiten Mal durchsetzen. Die Ferienwohnung Breiter Weg 226 wurde zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie Ferienwohnung geehrt.

Die Verleihung der Urkunden fand gemeinsam mit der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) und dem Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e. V. statt.