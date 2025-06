Erst lautes Geschrei, dann fallen Schüsse: So erlebt Zeuge den Mord im Südring in Burg mit

Die Polizei hatte sich Ende September 2024 nach der tödlichen Messerattacke im Südring in Burg auf umfangreiche Spurensuche begeben.

Stendal/Burg. - Was ist in den Abendstunden vom 28. September 2024 im Burger Südring geschehen? Am Landgericht Stendal müssen sich fünf Männer für den Tod eines 45-Jährigen verantworten, der nach einer Messerattacke auf offener Straße verstorben war.