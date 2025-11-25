weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Schmucklose Weihnachten: Erster Advent: Warum der Weihnachtsbaum in Biederitz ohne Beleuchtung auskommen muss

Schmucklose Weihnachten Erster Advent: Warum der Weihnachtsbaum in Biederitz ohne Beleuchtung auskommen muss

In jedem Jahr prägen die geschmückten Tannenbäume zur Weihnachtszeit die Ortskerne. Am ersten Advent muss der in Biederitz jedoch ohne Beleuchtung auskommen.

Von Willy Weyhrauch 25.11.2025, 19:32
In Heyrothsberge wurde der Weihnachtsbaum an diesem Wochenende bereits durch die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt.
In Heyrothsberge wurde der Weihnachtsbaum an diesem Wochenende bereits durch die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt. Foto: Feuerwehr

Biederitz. - Das Aufstellen des Weihnachtsbaums gehört in vielen Ortschaften zur geliebten Tradition. Doch während in Heyrothsberge die Tanne bereits am vergangenen Wochenende aufgestellt wurde, gibt es in Biederitz technische und dekorative Probleme.