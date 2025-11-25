In jedem Jahr prägen die geschmückten Tannenbäume zur Weihnachtszeit die Ortskerne. Am ersten Advent muss der in Biederitz jedoch ohne Beleuchtung auskommen.

Erster Advent: Warum der Weihnachtsbaum in Biederitz ohne Beleuchtung auskommen muss

In Heyrothsberge wurde der Weihnachtsbaum an diesem Wochenende bereits durch die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt.

Biederitz. - Das Aufstellen des Weihnachtsbaums gehört in vielen Ortschaften zur geliebten Tradition. Doch während in Heyrothsberge die Tanne bereits am vergangenen Wochenende aufgestellt wurde, gibt es in Biederitz technische und dekorative Probleme.