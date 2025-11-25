Der Egelner Stadtrat und der Börde-Hakel-Gemeinderat haben die Satzungen zur Grund- und Gewerbesteuer einstimmig neugefasst.

Auch in der Sitzung des Börde-Hakel-Gemeinderates in Hakeborn war es das Ziel, das Steueraufkommen stabil zu halten.

Egeln/Hakeborn - Der Egelner Stadtrat und der Börde-Hakel-Gemeinderat haben die Satzungen ihrer Kommunen für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ab dem 1. Januar des kommenden Jahres einstimmig neugefasst. Das wurde durch die Grundsteuerreform des Bundes notwendig. „Im Zuge der Grundsteuerreform war es so, dass die Messbeträge bei einigen Grundstücken, worauf wir unseren jeweiligen Hebesatz erheben, deutlich nach unten gegangen sind“, sagte der Fachbereichsleiter Daniel Kasten.