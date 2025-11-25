weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Umsiedlung trägt zum Artenschutz bei: Mit spitzen Widerhaken: Gefährlicher Auszug aus dem Magdeburger Zoo

Umsiedlung trägt zum Artenschutz bei Mit spitzen Widerhaken: Gefährlicher Auszug aus dem Magdeburger Zoo

Der jüngste Baumstachler-Nachwuchs aus dem Magdeburger Zoo musste jetzt in eine andere Einrichtung umziehen. Für die Tierpfleger war das eine gefährliche Angelegenheit.

Von Stefan Harter 25.11.2025, 19:30
Der Baumstachler-Nachwuchs musste aus dem Zoo Magdeburg ausziehen.
Der Baumstachler-Nachwuchs musste aus dem Zoo Magdeburg ausziehen. Foto: Zoo Magdeburg/Ingo Treuherz

Magdeburg. - Der jüngste Nachwuchs der Nordamerikanischen Baumstachlerim Magdeburger Zoo musste jetzt seine Koffer packen. Denn das am 27. März 2025 hier geborene Jungtier ist in den Zoo Osnabrück umgezogen - für seine Pfleger eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit.