Umsiedlung trägt zum Artenschutz bei Mit spitzen Widerhaken: Gefährlicher Auszug aus dem Magdeburger Zoo
Der jüngste Baumstachler-Nachwuchs aus dem Magdeburger Zoo musste jetzt in eine andere Einrichtung umziehen. Für die Tierpfleger war das eine gefährliche Angelegenheit.
25.11.2025, 19:30
Magdeburg. - Der jüngste Nachwuchs der Nordamerikanischen Baumstachlerim Magdeburger Zoo musste jetzt seine Koffer packen. Denn das am 27. März 2025 hier geborene Jungtier ist in den Zoo Osnabrück umgezogen - für seine Pfleger eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit.