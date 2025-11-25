Der jüngste Baumstachler-Nachwuchs aus dem Magdeburger Zoo musste jetzt in eine andere Einrichtung umziehen. Für die Tierpfleger war das eine gefährliche Angelegenheit.

Magdeburg. - Der jüngste Nachwuchs der Nordamerikanischen Baumstachlerim Magdeburger Zoo musste jetzt seine Koffer packen. Denn das am 27. März 2025 hier geborene Jungtier ist in den Zoo Osnabrück umgezogen - für seine Pfleger eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit.