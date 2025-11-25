Das Klima hängt schief - das sieht man auch im Jerichower Land. Wälder sind durch Trockenheit gefährdet, Dorfteiche trocknen aus. Jetzt will man das Problem angehen - aktiv und konkret.

Teiche trocknen aus, Wälder sind in Gefahr: Im Jerichower Land will man jetzt handeln

Schutzgebiete, Auen und Wälder im Jerichower Land sind durch den Klimawandel bedroht.

Burg - „Die Klimaveränderungen und die Folgen bekommt jeder im Landkreis mit, der mit offenen Augen durch die Gegend läuft“, sagte Florian Fuhrmann von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Jerichower Land und kann viele Beispiele anführen.