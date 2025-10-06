Beim ersten Treffen am Plattensee kamen Liebhaber klassischer Camper aus ganz Deutschland zusammen, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren und sich auszutauschen. Organisator Heiko Heinz plant bereits die Fortsetzung im nächsten Jahr.

Erstes Bulli- und Oldschool-Camper-Treffen in Dannigkow: Warum bereits jetzt das nächste Event geplant wird

Für 3300 Euro bei Ebay ersteigert - Christoph Kroke auf dem Campingplatz am Plattensee mit seinem VW T2a

Dannigkow - Echte Camper- und Bulli-Liebhaber schreckt auch Regenwetter nicht ab. Denn schließlich können diese auch in ihren Fahrzeugen wunderbar klönen - und in den Regenpausen dann gegenseitig ihre Bullis und Camper inklusive Umbauten bestaunen - mit einigen Überraschungen.