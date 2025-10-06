Nach Leerstand Traum im Harz verwirklicht: Café in Darlingerode von Hannoveranerin eröffnet

In Darlingerode (Ilsenburg) ist der Bäcker, den viele jahrelang kannten, Vergangenheit. Jetzt ist in den Räumlichkeiten ein neuer Backshop zu finden. Die Betreiberin kommt aus Hannover. Wieso sie sich für die Selbstständigkeit im Harz entschied und was an ihrem Café besonders ist.