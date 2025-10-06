Die Wolmirstedter Fans sind ihrer Mannschaft gefolgt und erleben ein starkes erstes Heimspiel in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle.

Sieg vor krachend voller Wolfgang-Lakenmacher-Halle beim ersten Heimspiel der SBB Baskets in Magdeburg in der Bundesliga Pro A.

Wolmirstedt/Magdeburg. - Damit hatten die SBB Baskets nicht gerechnet: Bei ihrem ersten Heimspiel in Magdeburg standen die Fans hunderte Meter lang Schlange. Die SBB Baskets mussten nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga ProA Wolmirstedt verlassen, weil die Halle der Freundschaft die erforderlichen 1.500 Plätze nicht bietet. Doch bei diesem ersten Heimspiel in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle schien selbst die zu klein.