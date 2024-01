Es tut sich was in der Innenstadt von Burg: Gastronomie startet eine neue Veranstaltungsreihe

Autorin Nadja Beinert (links) wird am 17. Januar 2024 in Burg lesen.

Burg - Musik, Lesung und Talk am Magdalenenplatz. Das sind die Zutaten, die in der Innenstadt von Burg nun serviert werden sollen. Ein Gastrobetrieb stellt eine neue Veranstaltungsreihe auf die Beine.

„Zeit für Veränderung, 9 – 11 Uhr und wenn die Tür offen ist“, so steht es sinngemäß am Eingang des Bistros Rotfuchs am Magdalenenplatz. Emanuel Conrady hat sich vom Tagesgeschäft verabschiedet, serviert nun Frühstück und abends Kulturelles. „Wir sind von vielen angesprochen worden, dass sie wieder mehr Kultur wollen“, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme. Und diesem Wunsch kommt er gerne nach.

Regelmäßig sind nun kulturelle Abende im Rotfuchs und der Stadthalle geplant. Los geht es nun am Mittwoch, 17. Januar 2024, mit einer Lesung von Nadja Beinert aus „Marilyn und die Sterne von Hollywood“. Karten gibt es im Rotfuchs oder Getränkefuchs im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Livemusik bei freiem Eintritt und Hutspende

„Die Freitagabende sind im Frühjahr gespickt mit Livemusik. Der Eintritt ist frei und wir lassen mehrfach den Hut kreisen. Freunde treffen, essen, trinken, spielen und dabei handgemachte Musik hören“, kündigt Conrady an. Den Auftakt bildet am Freitag Sound in the Box.

Und im Rotfuchs soll auch geplaudert werden. „Einmal im Monat probieren wir ein neues Talkformat und kommen mit ,Amtspersonen’ aus Burg und Umgebung ins Gespräch“, verrät er eine weitere Idee. Der Tresentalk unter dem Motto „Herr Rotfuchs trifft ...“ soll eine Mischung aus der launigen Talkshow „Inas Nacht“ und dem Kulturprogramm sein. Emanuel Conrady trifft dabei Menschen aus der Region mit musikalischer Begleitung von Christian Hoffmann.

Den Anfang macht Superintendentin Ute Mertens. Im Februar steht Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) auf der Gästeliste. Dabei geht es um den Menschen hinter dem Amt, etwa wie geht es einem Bürgermeister persönlich, wenn er gestalten möchte, aber der Stadt Millionen fehlen?

Emanuel Conrady ist Betreiber vom Rotfuchs am Magdalenenplatz in Burg. Foto: Thomas Pusch

Eine musikalische Lesung ist schließlich am 31. Januar 2024 geplant. Kirchenmusiker Torsten Fabrizi liest aus Stefan Zweigs „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ und bringt am Klavier Ausschnitte des Messias zum Klingen.

An allen Abenden besteht im Rotfuchs ab 18 Uhr vor dem Programm und im Anschluss die Möglichkeit zum Speisen. Warme und kalte Getränke gibt es den ganzen Abend über. Reservierungen sind unter Telefon 03921/726 61 10 möglich. Das Programm wird im Februar nach den Ferien und Aschermittwoch fortgesetzt.

Die Termine in der Übersicht

Kultur im Rotfuchs beginnt jeweils um 19 Uhr:

17. Januar 2024 - Nadja Beinert „Marylin & die Sterne von Hollywood“, Lesung mit Bestsellerlisten-Autorin, VVK 9 Euro

19. Januar 2024 - Sound in the Box, Hutabend mit Livemusik

24. Januar 2024 - Tresentalk mit Ute Mertens (Superintendentin), Musik von Christian Hoffmann

26. Januar 2024 - BeSwingt, Hutabend mit Livemusik

31. Januar 2024 - Torsten Fabrizi, „Georg Friedrich Händels Auferstehung“, musikalische Lesung

2. Februar 2024 - Raymond Hackland, schottischer Abend mit Livemusik, VVK 15 Euro