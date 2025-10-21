Verlockung für Betrüger Etikettenbetrug in Supermärkten: Selbstbedienungskassen verleiten zur „Eigenreduzierung“
Selbstbedienungskassen sind für Ladendiebe verlockend. Die Polizei warnt vor Diebstählen und Betrug im Kreis. Marktbetreiber berichten.
21.10.2025, 06:04
Burg - Einen Artikel aus dem Supermarkt nicht einscannen und bezahlen - mit der Einführung von Selbstbedienungskassen scheint die Verlockung zum Diebstahl oder einer „Eigenreduzierung“ groß. Das zumindest vermeldet die Polizei des Kreises.