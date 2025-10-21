weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Verlockung für Betrüger: Etikettenbetrug in Supermärkten: Selbstbedienungskassen verleiten zur „Eigenreduzierung“

Selbstbedienungskassen sind für Ladendiebe verlockend. Die Polizei warnt vor Diebstählen und Betrug im Kreis. Marktbetreiber berichten.

Von Arlette Krickau und Henning Paul 21.10.2025, 06:04
An Selbstbedienungskassen steigt die Zahl der Diebstähle. Symbolbild: Swen Pförtner/dpa

Burg - Einen Artikel aus dem Supermarkt nicht einscannen und bezahlen - mit der Einführung von Selbstbedienungskassen scheint die Verlockung zum Diebstahl oder einer „Eigenreduzierung“ groß. Das zumindest vermeldet die Polizei des Kreises.