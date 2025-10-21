Selbstbedienungskassen sind für Ladendiebe verlockend. Die Polizei warnt vor Diebstählen und Betrug im Kreis. Marktbetreiber von Supermärkten und Discountern in Sachsen-Anhalt berichten.

Vertauschte Barcodes, nicht gescannte Produkte: An Selbstbedienungskassen in Supermärkten und Discountern steigt die Zahl der Diebstähle.

Burg - Einen Artikel aus dem Supermarkt nicht einscannen und bezahlen - mit der Einführung von Selbstbedienungskassen scheint die Verlockung zum Diebstahl oder einer „Eigenreduzierung“ groß. Das zumindest vermeldet die Polizei des Kreises.