  4. Selbstbedienungskassen: Polizei warnt vor Etikettenbetrug im Supermarkt

Selbstbedienungskassen sind für Ladendiebe verlockend. Die Polizei warnt vor Diebstählen und Betrug im Kreis. Marktbetreiber von Supermärkten und Discountern in Sachsen-Anhalt berichten.

Von Arlette Krickau und Henning Paul Aktualisiert: 21.10.2025, 17:29
Vertauschte Barcodes, nicht gescannte Produkte: An Selbstbedienungskassen in Supermärkten und Discountern steigt die Zahl der Diebstähle.
Vertauschte Barcodes, nicht gescannte Produkte: An Selbstbedienungskassen in Supermärkten und Discountern steigt die Zahl der Diebstähle. Symbolbild: Swen Pförtner/dpa

Burg - Einen Artikel aus dem Supermarkt nicht einscannen und bezahlen - mit der Einführung von Selbstbedienungskassen scheint die Verlockung zum Diebstahl oder einer „Eigenreduzierung“ groß. Das zumindest vermeldet die Polizei des Kreises.