An den B 1, 184 und 246a gelegen, muss die Gemeinde Biederitz einen Lärmaktionsplan aufstellen. Aber welche Möglichkeiten stehen ihr zur Lärm-Minderung bereit?

Entlang den Bundesstraßen in Heyrothsberge, Gerwisch und Königsborn

Am Bahnübergang Königsborn an der B 246a fordert die Beschilderung Autofahrer auf, ihre Motoren bei geschlossenen Schranken auszuschalten. Das wünschen sich Anwohner auf der anderen Seite, entlang der B 184, ebenfalls. Auch klappernde Kanalabdeckungen sind für Anwohner zum ohnehin hohen Verkehrsaufkommen eine zusätzliche belastende Lärmquelle.

Heyrothsberge/Königsborn/Gerwisch. - Rumms! Rumms! Rumms! Schadhafte Kanalabdeckungen können für Anwohner die Hölle sein. An manchen Tagen sei das „Durchfahren abgesackter Kanaldeckel“ einfach nicht mehr zu ertragen, schilderten Betroffene in ihren Stellungnahmen an die Gemeinde Biederitz. Innerhalb des Lärmaktionsplans hatte die Gemeinde um Hinweise gebeten.