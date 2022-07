Wer braucht schon die gute Fee? Eva Wybrands und Enkelin Natalia wollen die Demokratie für Kinder erlebbarer machen

Es gebe keine Literatur, die jüngeren Kindern dieses für Deutschland so wichtige Prinzip nahebringe, sagt Eva Wybrands. Die Biederitzerin hat deshalb mit Enkelin Natalia (12) zusammen ein Buch geschrieben. Nun sucht sie Partner für das Anliegen, das ihr so am Herzen liegt.