Evangelische Grundschule Burg: Gedenktafel erinnert an Schriftsteller Ernst von Wildenbruch

Ein Jahr nach der Einweihung werden in der evangelischen Grundschule in Burg jetzt 65 Kinder unterrichtet. Zum Jahrestag wurde jetzt mit einer Gedenkplatte an den Schriftsteller Ernst von Wildenbruch erinnert.

Bürgermeister Philipp Stark (r.), Ferdinand Kiderlen und Clemens Engel an der Gedenktafel für Ernst von Wildenbruch in der evangelischen Grundschule.

Burg - In der evangelischen Grundschule in Burg erinnert jetzt eine Gedenktafel an Ernst von Wildenbruch (1845 bis 1909), die Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), Ferdinand Kiderlen von der Schulleitung und Bauausschussvorsitzender Clemens Engel (CDU) einweihten. Auf diese Weise soll an einen bedeutenden Schriftsteller und Diplomaten erinnert werden, der von 1865 bis 1867 in Burg lebte. Zu den Werken Wildenbruchs gehören laut Wikipedia zahlreiche Balladen, Dramen, Romane und Erzählungen. Er gilt als ein Hauptvertreter des großen gründerzeitlichen Historiendramas der 1880er Jahre und der nationalistischen Bismarcklyrik der Zeit um 1900.