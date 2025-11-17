Zuletzt feierte die gelernte Friseurmeisterin Inge Behrends ihren 95. Geburtstag. In Heyrothsberge kam sie mit Verwandten und den Bürgermeistern zusammen.

Inge Behrends mit Ortsbürgermeister Ronald Sattler (l.) und Gemeindeoberhaupt Kay Gericke. Im Hintergrund die Verwandtschaft mit feierlich gedecktem Tisch.

Heyrothsberge. - „Das ist aber eine große Ehre, dass extra die Bürgermeister zu meinem Geburtstag vorbeikommen“, so Inge Behrends, die zuletzt 95 Kerzen auf der Torte in Heyrothsberge auspusten durfte. Zu diesem Anlass hat sich auch die engste Verwandtschaft aufgemacht, bei Kaffee, Kuchen wie auch Bier und Sekt das freudige Ereignis im Pflegeheim von Humanas am Wasserturm gebührend zu begießen.