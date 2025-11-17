weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Unglaubliches Alter: Fast ein Jahrhundert: Inge Behrends feiert 95. Geburtstag in Heyrothsberge

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Ermittler schildert Vernehmung von Taleb A. nach dem Anschlag
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Ermittler schildert Vernehmung von Taleb A. nach dem Anschlag

Unglaubliches Alter Fast ein Jahrhundert: Inge Behrends feiert 95. Geburtstag in Heyrothsberge

Zuletzt feierte die gelernte Friseurmeisterin Inge Behrends ihren 95. Geburtstag. In Heyrothsberge kam sie mit Verwandten und den Bürgermeistern zusammen.

Von Willy Weyhrauch 17.11.2025, 09:45
Inge Behrends mit Ortsbürgermeister Ronald Sattler (l.) und Gemeindeoberhaupt Kay Gericke. Im Hintergrund die Verwandtschaft mit feierlich gedecktem Tisch.
Inge Behrends mit Ortsbürgermeister Ronald Sattler (l.) und Gemeindeoberhaupt Kay Gericke. Im Hintergrund die Verwandtschaft mit feierlich gedecktem Tisch. Foto: Willy Weyhrauch

Heyrothsberge. - „Das ist aber eine große Ehre, dass extra die Bürgermeister zu meinem Geburtstag vorbeikommen“, so Inge Behrends, die zuletzt 95 Kerzen auf der Torte in Heyrothsberge auspusten durfte. Zu diesem Anlass hat sich auch die engste Verwandtschaft aufgemacht, bei Kaffee, Kuchen wie auch Bier und Sekt das freudige Ereignis im Pflegeheim von Humanas am Wasserturm gebührend zu begießen.