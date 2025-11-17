Womit die Kaiserstadt in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende aufwartet, was es traditionell weiterhin gibt und was an neuen Dingen hinzukommen wird.

Budenzauber und vieles mehr an der Elbe in Tangermünde

Brau-Weihnacht bei „Schulzens“ in Tangermünde hat sich zu einem der beliebtesten Orte in der Vorweihnachtszeit entwickelt.

Tangermünde. - In wenigen Tagen werden in der Innenstadt von Tangermünde wieder die Lichterketten hängen und leuchten, die große Tanne den Marktplatz am historischen Rathaus schmücken. Aber wird es in der Kaiserstadt den gewohnten Adventstrubel am zweiten Adventswochenende geben?