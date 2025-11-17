weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Vorweihnachtszeit in Tangermünde: Budenzauber und vieles mehr an der Elbe in Tangermünde

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Polizisten schildern Festnahme - Angeklagter beklagt Verletzungen
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Polizisten schildern Festnahme - Angeklagter beklagt Verletzungen

Vorweihnachtszeit in Tangermünde Budenzauber und vieles mehr an der Elbe in Tangermünde

Womit die Kaiserstadt in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende aufwartet, was es traditionell weiterhin gibt und was an neuen Dingen hinzukommen wird.

Von Anke Hoffmeister 17.11.2025, 10:46
Brau-Weihnacht bei „Schulzens“ in Tangermünde hat sich zu einem der beliebtesten Orte in der Vorweihnachtszeit entwickelt.
Brau-Weihnacht bei „Schulzens“ in Tangermünde hat sich zu einem der beliebtesten Orte in der Vorweihnachtszeit entwickelt. Foto: Andreas Lander

Tangermünde. - In wenigen Tagen werden in der Innenstadt von Tangermünde wieder die Lichterketten hängen und leuchten, die große Tanne den Marktplatz am historischen Rathaus schmücken. Aber wird es in der Kaiserstadt den gewohnten Adventstrubel am zweiten Adventswochenende geben?