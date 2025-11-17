Im Umfeld der Allfein Feinkost GmbH in Zerbst wird die Parkordnung neu geregelt. Was das für Lkw und Pkw, aber auch Fußgänger bedeutet.

Parkverbot für Lkw und Tempo 30: So reagiert Zerbst auf Beschwerden im Gewerbegebiet

In der Straße Vormathen im Zerbster Gewerbegebie „Am Feuerberg“ ist das Parken fortan ausschließlich für Pkw erlaubt.

Zerbst - Es geht um zu laute Kühlfahrzeuge und die Verkehrssicherheit von Fußgängern, um Parkverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen, und das alles im Zerbster Gewerbegebiet „Am Feuerberg“ zwischen B 184 und Güterglücker Straße. Anlass waren Beschwerden von Anwohnern, die bei der Lösungssuche genauso eingebunden wurden wie betroffene Logistikunternehmen.