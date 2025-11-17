Liveticker
Neuregelung tritt in Kraft Parkverbot für Lkw und Tempo 30: So reagiert Zerbst auf Beschwerden im Gewerbegebiet
Im Umfeld der Allfein Feinkost GmbH in Zerbst wird die Parkordnung neu geregelt. Was das für Lkw und Pkw, aber auch Fußgänger bedeutet.
17.11.2025, 10:55
Zerbst - Es geht um zu laute Kühlfahrzeuge und die Verkehrssicherheit von Fußgängern, um Parkverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen, und das alles im Zerbster Gewerbegebiet „Am Feuerberg“ zwischen B 184 und Güterglücker Straße. Anlass waren Beschwerden von Anwohnern, die bei der Lösungssuche genauso eingebunden wurden wie betroffene Logistikunternehmen.