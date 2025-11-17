weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neuregelung tritt in Kraft: Parkverbot für Lkw und Tempo 30: So reagiert Zerbst auf Beschwerden im Gewerbegebiet

Neuregelung tritt in Kraft Parkverbot für Lkw und Tempo 30: So reagiert Zerbst auf Beschwerden im Gewerbegebiet

Im Umfeld der Allfein Feinkost GmbH in Zerbst wird die Parkordnung neu geregelt. Was das für Lkw und Pkw, aber auch Fußgänger bedeutet.

Von Daniela Apel 17.11.2025, 10:55
In der Straße Vormathen im Zerbster Gewerbegebie „Am Feuerberg“ ist das Parken fortan ausschließlich für Pkw erlaubt. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Es geht um zu laute Kühlfahrzeuge und die Verkehrssicherheit von Fußgängern, um Parkverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen, und das alles im Zerbster Gewerbegebiet „Am Feuerberg“ zwischen B 184 und Güterglücker Straße. Anlass waren Beschwerden von Anwohnern, die bei der Lösungssuche genauso eingebunden wurden wie betroffene Logistikunternehmen.