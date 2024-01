Am 13. Januar findet das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums in Burg statt. Doch schon die Gruppenauslosung wurde zum Ereignis. Was war der Grund?

Burg - 16 Mannschaften nehmen am Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums am 13. Januar in der Burger Täve-Schur-Halle in Burg teil. Doch schon die Gruppenauslosung am 9. Januar wurde zu einem Großereignis. Grund dafür war ein ehemaliger Star des 1. FC Magdeburg, der als Losfee agierte.