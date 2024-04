Aufkleber des FCM, sogenannte Spuckis, stehen für grenzenlose Liebe der blau-weißen Fans. Aber sie sind auch ein Ärgernis. Was sagt der Verein FCM dazu?

Aufkleber an Laternen und Verkehrsschildern - Wenn FCM-Fan-Liebe zum Ärgernis wird

Biederitz/Gerwisch. - Aufkleber an Verkehrszeichen, Beschilderungen und Masten sind überall in der Gemeinde Biederitz zu finden – und überall ein Ärgernis. Weit verbreiteter als politische Botschaften sind an Straßenlaternen, Verkehrsschildern, Geländern und anderen sich anbietenden Oberflächen Aufkleber, die den 1. FC Magdeburg feiern.