Vandalismus, Leerstand, immer weniger Kunden: Die Innenstadt von Burg hat viele Probleme. Aber es gibt konkrete Lösungen, wie die Schartauer Straße als Hauptgeschäftsstraße belebt werden kann.

Von Marco Papritz 08.08.2025, 18:30
Bei der Händlerwerkstatt werden Ideen gesammelt und umgesetzt, wie die Innenstadt von Burg belebt und besser wahrgenommen werden kann.
Bei der Händlerwerkstatt werden Ideen gesammelt und umgesetzt, wie die Innenstadt von Burg belebt und besser wahrgenommen werden kann. Foto: Marco Papritz

Burg - Raus aus der Abwärtsspirale. Das ist das Ziel für die Innenstadt von Burg. In der Schartauer Straße gibt es viele Probleme wie Vandalismus, einen großen Leerstand und sinkenden Kundenverkehr. Das Gute: Die Zahl derer, die das ändern möchten, wächst.