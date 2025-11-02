Anstatt eines Geschenkes: Eine Genthiner Geburtstagsrunde spendet für die Behandlung der schwer verletzten Katze Mira. Sie musste operiert werden. Wie es dem Tier jetzt geht.

Hilfe für Katze Mira nach Unfall: Geld-Spenderin und Tierärzte können ihr Leben retten

Beim Ziehen der Fäden von Katze Mira (v.l.): Helferin Christina Neil, Siegrid Baudach, Inge Weller und Tierarzt Dr. Christian Kühnel in Genthin.

Genthin. - Wenn Dr. Christian Kühnel in der Kleintierpraxis seine Patienten behandelt, reduziert sich der Kreis der Anwesenden meist auf ihn und seine Fachangestellten, üblich ist auch die Gegenwart von Frauen oder Herrchen. Ganz anders geht es allerdings in der vergangenen Woche zu, als der grau-gestromten Katze Mira nach einer schweren Operation am Hinterlauf die Fäden gezogen werden müssen. Dr. Kühnel zeichnet für deren Nachbehandlung verantwortlich und setzt damit die Arbeit eines Brandenburger Kollegen fort.