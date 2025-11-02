Der noch junge Förderverein organisiert eine Partyzu Halloween und trifft den Nerv der Calbenser Familien. Eine Wiederholung ist deshalb bereits für das kommende Jahr angekündigt.

Die vierjährige Delilah ist hier als kleines Teufelchen unterwegs und hat sehr viele Süßigkeiten bekommen.

Calbe. - Halloween, ein uraltes Fest keltischen Ursprungs, gewinnt an der Saale mehr Bedeutung. Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, in der man vor Jahrhunderten glaubte, die Geister kämen auf die Erde und die Welt der Toten mit der der Lebenden verschwimmt, wurde genutzt, um sich zu verkleiden.