  4. Auslosung am 9. Januar: FCM-Stürmer Losfee beim Burger Mitternachtsturnier

FCM-Ikone Christian „Beckus“ Beck hat den Job schon gemacht, auch FCM-Legende Wolfgang „Paule“ Seguin. Nun wird U23-Kicker Enis Bytyqi Losfee bei der Auslosung zum sechsten Burger Mitternachtsturnier sein.

Von Thomas Pusch 06.01.2026, 07:45
Christian Beck (Mitte) und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) losten aus, Jacob Zeuch (links) moderierte. Foto: Thomas Pusch

Burg. - Es ist die größte Sportveranstaltung, findet in der größten Sporthalle des Landkreises statt und lockt immer wieder Prominenz nach Burg: das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums. Vor der sechsten Auflage kommt-FCM-Angreifer Enis Bytyqi zur Auslosung in die Stadt.