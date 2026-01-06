FCM-Ikone Christian „Beckus“ Beck hat den Job schon gemacht, auch FCM-Legende Wolfgang „Paule“ Seguin. Nun wird U23-Kicker Enis Bytyqi Losfee bei der Auslosung zum sechsten Burger Mitternachtsturnier sein.

Burg. - Es ist die größte Sportveranstaltung, findet in der größten Sporthalle des Landkreises statt und lockt immer wieder Prominenz nach Burg: das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums. Vor der sechsten Auflage kommt-FCM-Angreifer Enis Bytyqi zur Auslosung in die Stadt.