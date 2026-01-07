Winterwunder mitten in Magdeburg Storchenpaar trotzt Dauerfrost und Schnee
Ein Magdeburger Storchenpaar zieht derzeit die Blicke im Magdeburger Süden auf sich. Seelenruhig thront es auf seinem Nest - und das mitten im Winter bei Dauerfrost, Schnee und eisigem Wind.
07.01.2026, 17:00
Magdeburg. - Ein Storchenpaar mitten im Winter bei Schnee, Eis und Dauerfrost in einem Nest in Magdeburg - was nach einem kleinen Winterwunder aussieht, führt zu besorgten Anrufen beim Storchenhof in Loburg, der sich um bedrohte und kranke Tiere kümmert.