Ein Magdeburger Storchenpaar zieht derzeit die Blicke im Magdeburger Süden auf sich. Seelenruhig thront es auf seinem Nest - und das mitten im Winter bei Dauerfrost, Schnee und eisigem Wind.

Ein Storchenpaar steht in seinem Nest in Magdeburg bei Minusgraden und eisigem Wind. Normalerweise überwintern die Tiere in Afrika.

Magdeburg. - Ein Storchenpaar mitten im Winter bei Schnee, Eis und Dauerfrost in einem Nest in Magdeburg - was nach einem kleinen Winterwunder aussieht, führt zu besorgten Anrufen beim Storchenhof in Loburg, der sich um bedrohte und kranke Tiere kümmert.