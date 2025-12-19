Bereits zum sechsten Mal findet im Januar das Mitternachtsturnier statt. Es ist mittlerweile weit über die Stadt- und Kreisgrenzen bekannt. Dafür wurden die Organisatoren nun vom Landtagspräsidenten ausgezeichnet.

Burg. - Das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums Burg und südliches Jerichower Land ist ein Magnet - für Sportler und Zuschauer. Darauf ist nun auch Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) aufmerksam geworden und hat das Forum mit dem Preis „Licht und Engagement für Sachsen-Anhalt“ als eines der besten Jugendprojekte des Landes ausgezeichnet.

„Die beiden Landtagsabgeordneten Markus Kurze (CDU) und Elrid Pasbrig (SPD) haben uns dafür vorgeschlagen“, sagt Cheforganisator Jacob Zeuch, der einst als Vorsitzender des Forums das Turnier aus der Taufe hob und von Mitorganisator Erik Kullmayer zur Auszeichnung begleitet wurde.

150 Euro vom Landtagspräsidenten

„Bei den Turnieren wie dem Mitternachts- und dem Kleinfeldturnier bietet das Forum eine internationale Perspektive und bringt mit seiner Arbeit überhaupt viele unterschiedliche Menschen zusammen“, erklärt Elrid Pasbrig die Empfehlung für die Auszeichnung. Für das Forum gab es nicht nur Wertschätzung, sondern auch eine Spende in Höhe von 150 Euro.

Landrat Steffen Burchhardt (r.) und Bürgermeister Philipp Stark (l.) freuen sich mit Organisator Jacob Zeuch (2.v.l.) und Eddy Röpler vom Kinder- und Jugendforum aufs Turnier. Foto: Thomas Pusch

Zum sechsten Mal findet am 10. Januar das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums Burg und südliches Jerichower Land in der Täve-Schur-Halle statt. Die Anmeldeliste ist bereits voll, 16 Mannschaften können letztlich nur teilnehmen, um den organisatorischen und zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Das Interesse ist aber viel größer.

Große Fans des Turniers sind auch Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und Landrat Steffen Burchhardt (SPD). „Das Turnier ist eine positive Werbung für die Stadt Burg“, sagte Stark. Dass Mannschaften nicht nur aus der Stadt und dem Jerichower Land anreisen würden, spreche für die Qualität.

FCM-Star bei der Gruppenauslosung

„Es ist eine der größten Veranstaltungen und findet in der größten Halle statt. Wir sind gerne Gastgeber“, so der Landrat. Jacob Zeuch kündigte an, dass bei der Gruppenauslosung Anfang Januar wieder ein bekannter FCM-Fußballer Losfee spielen und damit unter anderem in die Fußstapfen von Christian „Beckus“ Beck treten wird. Mehr allerdings sollte noch nicht verraten werden.