Der Schönebecker Bauhof ist für den Winterdienst in der Stadt zuständig. Alle Straßen und Wege beräumen die Mitarbeiter allerdings nicht.

Schnee, Eis und Glätte: Straßen in Schönebeck werden nach Priorität beräumt

Der Wintereinbruch verwandelte so manche Straßen in Schönebeck in eine Schlitterbahnen. Ein Großteil wurde jedoch durch Mitarbeiter des Bauhofs von Schnee und Eis befreit.

Schönebeck. - Schnee, Eis und Minusgrade – der Winter verwandelt so manche Straße und so manchen Weg in eine rutschige Schlitterbahn. Um zu verhindern, dass Menschen und Fahrzeuge auf den Straßen und Gehwegen wegrutschen, ist der Schönebecker Bauhof mit rund 15 bis 20 Mitarbeitern im Einsatz. Wie Betriebsleiter Dennis Eckert schildert, sind die Bauhofmitarbeiter teils von 4 Uhr morgens bis spät abends im Einsatz.