Die Sitzung des Gemeinderats von Möser wäre beinah früher geendet als geplant. Eine Entscheidung der Verwaltung sorgte für den Ausschluss eines Ratsmitglieds. Wie das passieren konnte.

Fehler der Verwaltung? Ratssitzung in Möser stand kurz vor Abbruch

Möser. - Die Gemeinderatssitzung in Möser stand am Dienstagabend wenige Minuten nach der Eröffnung vor dem vorzeitigen Abbruch. Gemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Schenk (CDU) begrüßte Frank Winter auf der Videoleinwand, der sich zuschalten ließ, weil er im Ausland war. Die Hauptsatzung lässt dies zu, wenn die Gemeinderäte ihre Verhinderung anmelden. Nur hatte sich nicht nur Frank Winter für die Teilnahme über das Internet angemeldet.